Хабиб с неожиданной просьбой обратился к жителям Казахстана

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в соцсетях, в котором обратился к казахстанским гражданам, передают Vesti.kz.

Он планирует открыть в Казахстане свою точку быстрого питания M-Eat by Khabib.

"Я был в Казахстане много раз. Скоро будет официальный повод бывать чаще. Я знаю, что в Казахстане живут настоящие знатоки мяса и хорошей еды.

Весной этого года я открываю первую в Казахстане точку M-eat by Khabib.

Казахстанцы, братья, напишите, где ждете первую точку M-eat by Khabib?" - говорится в его сообщении.