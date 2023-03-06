Хабиб с неожиданной просьбой обратился к жителям Казахстана

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов опубликовал пост в соцсетях, в котором обратился к казахстанским гражданам, передают Vesti.kz.
Он планирует открыть в Казахстане свою точку быстрого питания M-Eat by Khabib.
"Я был в Казахстане много раз. Скоро будет официальный повод бывать чаще. Я знаю, что в Казахстане живут настоящие знатоки мяса и хорошей еды.
Весной этого года я открываю первую в Казахстане точку M-eat by Khabib.
Казахстанцы, братья, напишите, где ждете первую точку M-eat by Khabib?" - говорится в его сообщении.
Нурмагомедов завершил карьеру бойца в октябре 2020 года.
Ранее Хабиб подтвердил новость о своем окончательном уходе из смешанных единоборств, где последние два года провел в качестве тренера, и был назван лучшим на этом поприще в 2022 году.
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