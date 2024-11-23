Хабиб отреагировал на признание Макгрегора виновным в изнасиловании

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов отреагировал на решение суда, который признал ирландского бойца Конора Макгрегора виновным в сексуальном насилии, сообщают Vesti.kz.

22 ноября суд постановил, что Макгрегор должен выплатить штраф в размере 250 тысяч долларов в связи с инцидентом, произошедшим в 2018 году в дублинском отеле Beacon.

Нурмагомедов не оставил ситуацию без внимания и опубликовал пост в своих социальных сетях.

Процесс проходил в рамках гражданского разбирательства. Макгрегору было предписано выплатить компенсацию пострадавшей в размере 248 603 евро (206 000 фунтов стерлингов). Женщина, знакомая с Макгрегором через социальные сети, заявила, что боец в пентхаусе отеля прижал ее к кровати, душил, а затем насильно вступил с ней в половую связь, сопровождавшуюся избиением. У пострадавшей зафиксировали синяки на руках, теле и ссадины на шее. Женщина отметила, что была против близости из-за менструации.

Макгрегор не стал комментировать ситуацию, поскольку быстро покинул зал суда после вынесения решения.

Хабиб и Макгрегор встретятся в титульном бою? Подробности

Напомним, что в 2018 году Хабиб и Конор сошлись в одном из самых громких боев в истории UFC, где россиянин одержал победу удушающим приемом в четвертом раунде, защитив титул в легком весе.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2021 году, одержал 29 побед в 29 боях ММА. Он является бывшим чемпионом UFC в легком весе. Также российский боец был внесен в Зал славы UFC.

Последний раз 36-летний Макгрегор дрался в июле 2021 года в Лас-Вегасе, когда в поединке с Дастином Порье сломал ногу в первом раунде. В итоге победу отдали американцу техническим нокаутом.