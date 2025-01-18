Хабиб отреагировал на смену соперника Ислама Махачева

Легендарный боец Хабиб Нурмагомедов отреагировал на смену соперника своего друга и соотечественника, чемпиона UFC Ислама Махачева (26-1), на турнире UFC 311, сообщают Vesti.kz.

Ранее стало известно, что Арман Царукян (22-3), с которым у Махачева был запланирован бой, был вынужден отказаться от поединка из-за травмы спины. На его место выйдет бразильский боец Ренато Мойкано (20-5-1), который принял вызов в кратчайшие сроки.

Хабиб опубликовал первую реакцию Махачева на смену оппонента и написал: "Лучший боец на планете".

Царукян сделал заявление после срыва боя с Махачевым

Бой Махачева и Мойкано будет главным событием турнира UFC 311, который состоится в ночь на 19 января в Инглвуде (штат Калифорния, США).

Напомним, что Махачев и Царукян встречались в апреле 2019 года, тогда Ислам побелил судейским решением по итогам трех раундов.

В соглавном бою UFC 311 грузино-американский боец Мераб Двалишвили (18-4) будет защищать свой пояс в легчайшем весе против россиянина Умара Нурмагомедова (18-0).