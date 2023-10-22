Хабиб объяснил, почему не был в углу Махачева в реванше с Волкановски

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов сделал заявление относительно того, почему не был в углу соотечественника Ислама Махачева в реванше с австралийцем Александром Волкановски, сообщают Vesti.kz.

Махачев нокаутировал Волкановски в первом раунде рематча и защитил пояс UFC в легком весе. Видео можно посмотреть здесь. Главное событие UFC 294 состоялось в эти выходные в Абу-Даби (ОАЭ).

Первый поединок Махачева и Волкановски прошел 11 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте (Австралия), россиянин выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

"Если вы меня спросите, где я был? Почему не был в углу? Я уже отвечал на этот вопрос, я не хожу на бои, не бываю в углу и я полностью оставил все, что связано с MMA. Прошу принять мое решение также, как это приняли мои братья, друзья и спарринг-партнеры. То, что достигла наша команда, навсегда будет в истории этого вида спорта", - написал Хабиб в соцсетях.

Отметим, что Махачев после победы над Волкановски превзошел достижение Хабиба в UFC. Исламу уже нашли нового соперника.

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