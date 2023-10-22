Видео нокаута в исполнении Ислама Махачева на UFC 294

Российский боец UFC Ислам Махачев (25-1) во второй раз в карьере защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. В главном событии турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) он нокаутировал австралийца Александра Волкановски (26-3) уже в первом раунде, передают Vesti.kz.

Противостояние между Исламом и Александром продлилось чуть больше трех минут. После чего случилось это:

ISLAM MAKHACHEV KNOCKS OUT VOLKANOVSKI #UFC294 pic.twitter.com/8VoJAoruZ4 — Combat Sports UK (@CombatSportsUK) October 21, 2023

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Напомним, что благодаря этой победе дагестанский боец продлил серию из выигранных поединков до 13.