Махачев превзошел достижение Хабиба в UFC

Российский боец Ислам Махачев нокаутировал австралийца Александра Волкановски в первом раунде главного события UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) и во второй раз защитил чемпионский пояс в легком весе, сообщают Vesti.kz.

Этим самым Махачев занес в свою актив 14-ю победу в американском промоушене, под эгидой которого выступает с 2015 года. Рекорд Ислама в UFC 14-1, тогда как его соотечественник Хабиб Нурмагомедов покинул UFC с рекордом 13-0. Хабиб дебютировал в промоушене в 2012 году, а карьеру завершил в 2021-м.

Видео нокаута в исполнении Махачева на UFC 294 можно посмотреть здесь.

Глава UFC Дана Уайт уже назвал следующего соперника Махачева.

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