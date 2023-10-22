Назван следующий соперник Махачева после победы нокаутом над Волкановски 

Дана Уайт хочет организовать реванш между чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым и бразильцем Чарльзом Оливейрой. Об этом заявил глава промоушена на пресс-конференции после турнира UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), сообщают Vesti.kz.

Изначально в главном событии UFC 294 должны были подраться Махачев и Оливейра, но за две недели до ивента бразилец получил рассечение глаза во время спарринга и был вынужден сняться с боя. В итоге на коротком уведомлении его заменил австралиец Александр Волкановски, который был нокаутирован в первом раунде Махачевым. Видео можно посмотреть здесь.

Ислам и Чарльз бились в 2022 году, тогда россиянин победил удушением во втором раунде.

А первый поединок Махачева и Волкановски состоялся 11 февраля 2023 года на UFC 284 в Перте (Австралия), Ислам выиграл единогласным решением судей по итогам пяти раундов.

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