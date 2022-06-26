Хабиб Нурмагомедов поддержал Сергея Морозова в победном бою в UFC

Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов поддержал Сергея Морозова во время его поединка, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Россиянин, завершивший карьеру, смотрел поединок казахстанского бойца на турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США), комментируя, как тому нужно работать. Хабиб отметил, что казахстанцу должны отдать победу.

Напомним, что соперником Морозова стал бразилец Раулиан Пайва, которого он победил судейским решением. Также на турнире выступит брат Хабиба Умар Нурмагомедов и еще один казахстанец Шавкат Рахмонов.

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