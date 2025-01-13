Хабиб назвал провокацией инцидент на борту самолета

Бывший чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов прокомментировал инцидент на борту самолета со своим участием, передают Vesti.kz.
Ранее его высадили из самолета после спора с бортпроводницей.
"Прежде всего, хочу уточнить, что это были Frontier Airlines, а не Alaska airline.
Женщина, которая подошла ко мне с вопросами, была очень груба с самого начала, хотя я и говорю прилично на английском и все понимаю, она все равно настаивала на том, чтобы снять меня с моего места. Какое было у нее основание для этого, расовое, национальное или что-то еще, я не могу точно сказать.
Но после непродолжительного разговора она вызвала охрану и меня высадили из этого самолета, через 1,5 часа я сел в другой и отправился в пункт назначения.
Я сделал все возможное, чтобы сохранить спокойствие и не поддаваться на провокацию.
Я думаю людям нужно быть более добрее", - написал Нурмагомедов в соцсетях.
Напомним, Нурмагомедов официально завершил карьеру в 2021 году. Его рекорд в ММА - 29 побед в 29 боях. На данный момент он помогает соотечественнику Исламу Махачеву с подготовкой к бою против армяно-российского файтера Армана Царукяна. Он состоится 18 января в рамках турнира UFC 311 в США.