Грузинский боец Гига Чикадзе проиграл американцу Кэлвину Каттару в главном поединке турнира UFC Вегас 46, который прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Бой прошел всю дистанцию из пяти раундов и завершился победой Каттара единогласным решением судей со счетом 50-45, 50-45, 50-44.

33-летний американец выиграл 23-й бой в карьере при пяти поражениях, а его ровесник из Грузии прервал свою победную серию из девяти поединков, семь из которых он выиграл в UFC. Теперь на счету Чикадзе три поражения и 14 побед.

Напомним, ранее в рамках этого турнира российский боец Вячеслав Борщев дебютировал в UFC с победы нокаутом над представителем США Дакотом Бушем. Этот нокаут стал первым в 2022 году.