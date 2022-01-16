Дебютант UFC из России совершил первый нокаут в 2022 году

Российский боец Вячеслав Борщев дебютировал в UFC с победы нокаутом над представителем США Дакотом Бушем, сообщает корреспондент Vesti.kz. Поединок прошел в Лас-Вегасе (США) на стадионе UFC APEX в рамках турнира UFC Вегас 46.

Россиянин нокаутировал своего соперника уже в первом раунде. Для 30-летнего Борщева этот бой стал дебютным в UFC. Он одержал шестую победу в карьере при одном поражении. А 27-летний американец потерпел четвертое поражение в карьере при восьми победах.

Главным событием турнира станет титульный бой между Келвином Каттаром и Гигой Чикадзе.

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