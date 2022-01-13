 nlT6ho5nBmwJVDwQEUqRf5kRkucw50T3n1Rg5yhb
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Хочешь iPhone 13 Pro Max?
Бокс Футбол Хоккей Футзал Единоборства Теннис Атлетика Олимпиада Другие Конкурсы Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.
Автор:

Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои

Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои
©UFC
Новости спорта Смешанные UFC

В ночь на воскресенье, 16 января, в Лас-Вегасе (Невада, США) пройдет первый турнир UFC в новом году. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о карде ивента, его главных поединках, а также о том, где теперь казахстанцы смогут наслаждаться боями лучшего мирового промоушена.

Первый турнир - лишь разгоняющий, но уже через неделю зрителей будет ждать номерной ивент UFC 270. Поэтому к предстоящему событию приковано не так много внимания, но, несмотря на это, интересные бои никто не отменял. 

Прямо сейчас на официальном сайте UFC есть список 11 боев на этом турнире. Однако подготовка к первому событию нового года наверняка заставила боссов и матчмейкеров промоушена поседеть. Уж слишком много бойцов по разным причинам снимались с турнира, и приходилось искать тех, кто согласится выйти на замену.

Ожидается, что предварительный кард события начнется в 03:00 ночи по времени Нур-Султана, а главный кард - в 06:00 утра. Казахстанские телеканалы турнир не покажут, но на территории страны можно будет посмотреть бои в прямом эфире на телеканалах Setanta Sports 2 (только главный кард), "Матч ТВ" (только главный кард) и "Матч! Боец" (целиком).

Напомним, что с нового года телеканал UFC ТВ, ранее транслировавший все события организации, прекратил свое существование. У этого канала были эксклюзивные права на показ турниров в России, Казахстане и других странах СНГ.

Итак, какие же интересные поединки ждут фанатов UFC уже в ближайшие выходные. Мы традиционно выделили свой топ-5.

Мастер удушающих из веса Рахмонова

В последнем поединке прелимов пройдет противостояние полусредневесов из США - Корта МакГи (20-10) и Рамиза Брахимая (9-3). 37-летний МакГи выступает в UFC еще с 2010 года. Сейчас он не рассматривается в качестве топового файтера, но все равно способен доставить проблем своим оппонентам.

29-летний Брахимай выиграл в прошлом бою свой первый поединок в UFC. Сейчас он постарается начать победную серию, порадовав себя снова. Рамиз выделяется тем, что все девять побед в карьере оформил сабмишенами и восемь из них - с помощью удушающих приемов.

Топы из дивизиона Жумагулова

В третьей схватке главного карда сойдутся два топовых представителя наилегчайшего веса, в котором выступает и опытный казахстанец Жалгас Жумагулов (14-6). В октагоне выявят лучшего американец Брэндон Ройвал (12-6) и бразилец Рожерио Бонторин (17-3-0-1).

29-летний Ройвал занимает пятую строчку в рейтинге претендентов веса до 57 килограммов, хоть и проиграл последние два поединка. Его соперник и ровесник из Бразилии был в похожей ситуации, проиграв два боя, но в мае прошлого года сумел добыть победу. Сейчас Бонторин расположился на седьмом месте в рейтинге.

Интересно, что Ройвал в ноябре 2020 года проигрывал нынешнему чемпиону наилегчайшего веса Брэндону Морено (19-5-2), а Бонторин за год до этого победил бывшего соперника Жумагулова Раулиана Пайву (21-4).

Интересный реванш в весе Агаповой

Казахстанке Марии Агаповой (10-2) тоже будет на что посмотреть, ведь в главном карде встретятся две топовые представительницы ее веса, причем это будет реванш. Американка Кэтлин Чукагян (16-4) попытается во второй раз побить бразильянку Дженнифер Майю (19-7-1).

Обеим спортсменкам по 33 года. Чукагян, одержавшая две победы подряд, идет на втором месте в рейтинге наилегчайшего веса. Майя располагается на две строчки ниже, и в своем крайнем поединке она тоже победила.

В ноябре 2019 года они уже бились в клетке, и тогда победу единогласным решением судей одержала Чукагян. Это был претендентский бой, после чего Кэтлин предприняла неудачную попытку стать чемпионкой, в которой была остановлена доминирующей Валентиной Шевченко (22-3). Майя тоже встречалась с обладательницей пояса из Кыргызстана чуть больше года назад и проиграла решением.

Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои. Фото 1

Бой одноклубника Рахмонова со зрелищным бразильцем

В соглавном событии вечера пройдет интригующий поединок в полусреднем весе. Изначально в нем должны были встретиться зрелищный боец из Бразилии Мишель Перейра (26-11-0-2), знаменитый своими сальто и супернестандартной техникой, а также "Король Кунг-Фу" Муслим Салихов (18-2).

Однако российский боец выбыл из строя, и на замену ему вышел португалец Андре Фиальо (14-3-0-1), который тренируется в зале Sanford MMA вместе с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (14-0). 

28-летний Перейра идет на серии из трех побед подряд, и теперь он намерен одержать четвертую, чтобы закрепиться в топе - пока он занимает последнее из возможных рейтинговых мест, 15-е. Что касается 27-летнего Фиальо, то экс-боец Bellator дебютирует в UFC на коротком уведомлении. Сейчас он идет на серии из четырех побед кряду.

"Бостонский финишер" и грузинский "ниндзя"

В главном поединке вечера встретятся топовые представители полулегкого веса - американец Кэлвин Каттар (22-5) и грузинский файтер Гига Чикадзе (14-2). Обоим бойцам по 33 года. Каттар занимает пятую строчку в рейтинге претендентов, а Чикадзе - восьмую. 

Для Кэлвина это будет долгожданное возвращение - он не дрался ровно год. В 2021 году он тоже начинал на первом турнире нового сезона и возглавил его, встретившись с Максом Холлоуэем (23-6). Но все тогда завершилось тотальным избиением Каттара. "Бостонский финишер" пропустил 445 акцентированных ударов (!) за 25 минут поединка. 

Теперь его задача - не только вернуться на тропу победы, но и выкинуть из головы неудачный старт прошлого года. Возможно, что психологически Кэлвин специально ждал наступления 2022-го, чтобы все начать с чистого листа.

Что касается Чикадзе, то он выступает в UFC с сентября 2019 года. За эти два с небольшим года он одержал семь побед в семи поединках, при этом последних трех оппонентов он побеждал техническим нокаутом. Теперь Гигу ждет самый крупный бой в его профессиональной карьере.

Совсем недавно стало известно, что казахстанец Арман Оспанов (11-4) выступит на турнире Eagle FC в США против бойца, который побеждал Чикадзе на турнире по кикбоксингу.

Полностью кард турнира UFC Vegas 46 выглядит следующим образом:

Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои. Фото 2

Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои. Фото 3

Бои в Европе и билет в UFC. О перспективах непобежденного казахстанца в новом году

Фото: UFC©️

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
MMA UFC США Лас-Вегас Рахмонов Шавкат Жумагулов Жалгас Агапова Мария Шевченко Валентина

Ссылки по теме:

Новости
Вчера , 18:17
Единоборства
Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои Первый турнир UFC в новом году: кто будет драться и где теперь казахстанцы смогут смотреть бои
Вчера , 15:38
Наши проекты
МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше МакГрегор зарабатывал 8,6 миллиона долларов в минуту в 2021-м. "Канело" и Роналду - в разы меньше
Вчера , 13:37
Единоборства
Бои в Европе и билет в UFC. О перспективах непобежденного казахстанца в новом году Бои в Европе и билет в UFC. О перспективах непобежденного казахстанца в новом году
Вчера , 08:33
Единоборства
"Мой соперник продолжает оскорблять". Боец казахстанской команды сделал заявление после срыва боя в UFC "Мой соперник продолжает оскорблять". Боец казахстанской команды сделал заявление после срыва боя в UFC
12 января, 13:34
Единоборства
Анонсирован главный бой турнира UFC с участием казахстанки Агаповой Анонсирован главный бой турнира UFC с участием казахстанки Агаповой
12 января, 13:10
Единоборства
Боец казахстанской команды снялся с турнира UFC. Названа причина Боец казахстанской команды снялся с турнира UFC. Названа причина
12 января, 12:49
Единоборства
"Наведет шороху в дивизионе". В UFC высоко оценили талант и перспективы казахстанки Агаповой "Наведет шороху в дивизионе". В UFC высоко оценили талант и перспективы казахстанки Агаповой
11 января, 16:00
Единоборства
Велика награда, или как устрашающий Чимаев пробил себе дорогу к поясу в UFC Велика награда, или как устрашающий Чимаев пробил себе дорогу к поясу в UFC
11 января, 12:10
Единоборства
Как проходит в США подготовка Шавката Рахмонова к третьему бою в UFC Как проходит в США подготовка Шавката Рахмонова к третьему бою в UFC
10 января, 10:51
Единоборства
Бой с экс-чемпионом, или как уроженец Казахстана рвется на вершину легкого веса UFC Бой с экс-чемпионом, или как уроженец Казахстана рвется на вершину легкого веса UFC
5 января, 09:01
Единоборства
"За ним нужно следить". Названа будущая звезда UFC из Казахстана "За ним нужно следить". Названа будущая звезда UFC из Казахстана
4 января, 11:36
Единоборства
"Казахстанский МакГрегор" обратился к Шавкату Рахмонову "Казахстанский МакГрегор" обратился к Шавкату Рахмонову
3 января, 13:50
Единоборства
Чемпион UFC собрался покорить профессиональный бокс Чемпион UFC собрался покорить профессиональный бокс
3 января, 11:59
Единоборства
Шавкат Рахмонов улетел в США на третий бой в UFC Шавкат Рахмонов улетел в США на третий бой в UFC
3 января, 11:11
Единоборства
Жалгас Жумагулов сделал заявление о возвращении в UFC Жалгас Жумагулов сделал заявление о возвращении в UFC
3 января, 08:45
Единоборства
"Свободен на эту дату". Уроженец Казахстана Физиев вновь обратился к экс-чемпиону UFC "Свободен на эту дату". Уроженец Казахстана Физиев вновь обратился к экс-чемпиону UFC
2 января, 23:00
Единоборства
Чимаев попросил у президента UFC разрешение "размазать" Джейка Пола Чимаев попросил у президента UFC разрешение "размазать" Джейка Пола
2 января, 16:26
Единоборства
"Ответ скоро будет". Блогер после нокаута экс-чемпиона UFC жестко отреагировал на слова Даны Уайта "Ответ скоро будет". Блогер после нокаута экс-чемпиона UFC жестко отреагировал на слова Даны Уайта
2 января, 09:49
Бокс
"Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году "Канело" или Мейвезер? Представлен рейтинг самых богатых боксеров и бойцов в 2021 году
2 января, 09:08
Единоборства
Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за новую весовую категорию в его лиге MMA Хабиба Нурмагомедова раскритиковали за новую весовую категорию в его лиге MMA
1 января, 16:10
Единоборства
"Перевоплощение в девушку 20-х". Чемпионка UFC из Кыргызстана показала необычный новогодний образ "Перевоплощение в девушку 20-х". Чемпионка UFC из Кыргызстана показала необычный новогодний образ
1 января, 14:25
Единоборства
"Сложно игнорировать монстра". Казахстанцу предрекли самый успешный год в UFC "Сложно игнорировать монстра". Казахстанцу предрекли самый успешный год в UFC
31 декабря, 13:09
Единоборства
Успех Усмана, колено Яна и финиши Оливейры. Как сменились чемпионы UFC в 2021 году Успех Усмана, колено Яна и финиши Оливейры. Как сменились чемпионы UFC в 2021 году
31 декабря, 11:15
Единоборства
О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC О лучшем начале и не мечтать. Казахстанских бойцов ждет мощный старт 2022 года в UFC
30 декабря, 12:51
Единоборства
Замена Жумагулову? Почему Асу Алмабаев уже сейчас должен биться в UFC Замена Жумагулову? Почему Асу Алмабаев уже сейчас должен биться в UFC
30 декабря, 11:33
Единоборства
Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом Топ-5 сенсаций года в казахстанском ММА: апсет Ескараева, дебют Оспанова и победа над экс-чемпионом
29 декабря, 17:23
Единоборства
Сестра Рахмонова победила соперницу из Узбекистана после потасовки на дуэли взглядов Сестра Рахмонова победила соперницу из Узбекистана после потасовки на дуэли взглядов
29 декабря, 11:56
Единоборства
Уйдет в отрыв, или чем "Кинг Конг" из Молдовы "угрожает" Рахмонову Уйдет в отрыв, или чем "Кинг Конг" из Молдовы "угрожает" Рахмонову
28 декабря, 19:59
Единоборства
Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC Шанс есть, или при каком условии Хабиб Нурмагомедов вернется в UFC
27 декабря, 15:15
Единоборства
Еще не все решено. Появились подробности по следующему поединку Дамира Исмагулова в UFC Еще не все решено. Появились подробности по следующему поединку Дамира Исмагулова в UFC
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus