"Готовься, я иду к тебе!". Рахмонов пригрозил топовым бойцам и чемпиону UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:51
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Непобежденный боец UFC из Казахстана Шавкат Рахмонов (17-0) поделился своими первыми эмоциями после победы над Джеффом Нилом (15-5) на турнире UFC 285. Он считает, что уже заслужил титульный поединок, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Сразу после боя Рахмонов дал интервью Джо Рогану, в котором рассказал о завершенном досрочно поединке и своих следующих планах в UFC.

- Ты выиграл все 17 поединков досрочно. Эта победа делает тебя топ-претендентом...

- Ассаламу алейкум всем! Очень счастлив, что удалось победить здесь и высоко поднять флаг Казахстана. Я готов к новым вызовам.

- Насколько сложным был этот бой для тебя? Нил тебя проверил?

- Конечно, это сильный соперник. Его еще никто не побеждал досрочно в UFC, я стал первым. Я принял этот бой, хотя мог отказаться после его проваленного взвешивания. 

- Поздравляю тебя! Возможно, в следующем бою мы увидим тебя в противостоянии с топовым соперником...

- Спасибо за слова! Всем спасибо! Колби Ковингтон, готовься, я иду к тебе! Или же победитель боя Леон Эдвардс - Камару Усман - один из вас будет драться со мной!

Напомним, что Рахмонов провел сложный бой с Нилом, удосрочив того в концовке заключительного третьего раунда. 

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США Усман Камару

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