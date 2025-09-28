Глухим нокаутом завершился главный бой турнира UFC в весе казахстанца

В Перте (Австралия) завершился бойцовский турнир UFC. В главном событии вечера встретились топовые полутяжеловесы - новозеландец Карлос Ульберг (13-1) и американец Доминик Рейес (15-5), сообщают Vesti.kz.
Перед этим боем Ульберг занимал третью строчку в рейтинге претендентов этой весовой категории, а Рейес находился на седьмой позиции. В итоге Карлос одержал победу нокаутом в концовке первого раунда.
А вот 35-летний Рейес прервал свою серию из трёх побед. Он проиграл в пятый раз в карьере и впервые с ноября 2022 года. Его новый рекорд в промоушене - 9-5.
Отметим, что в этой же весовой категории выступает казахстанский боец Дияр Нургожай (10-2).
Сумасшедшим камбэком обернулся бой экс-соперника Рахмонова в UFC