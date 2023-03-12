Главный мерзавец UFC назвал победителя в бою Рахмонов - Чимаев

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 00:06
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Американский боец UFC Хорхе Масвидаль поделился мнением о победителе в потенциальном поединке между казахстанцем Шавкатом Рахмоновым и шведским файтером чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, сообщают Vesti.kz.

"Я фанат Джеффа Нила, но Шавкат - настоящий талант, быстрый, жесткий, яркий парень. У него большая сила. Он выдержал много ударов. Он сломает Хамзата Чимаева. Я знаю, что Хамзат силен, но Шавкат - монстр, его удары заставят Чимаева задуматься", - сказал Масвидаль на YouTube-канале Full Violence.

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Напомним, Рахмонов досрочно победил Нила на турнире UFC 285. Таким образом, казахстанец продлил победную серию до 17-0.

После этой победы Рахмонов поднялся на шестое место в рейтинге полусредневесов UFC, тогда как Чимаев занимает третью строчку. Масвидаль идет 11-м.

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Масвидаль владеет в UFC символическим поясом "главного мерзавца" организации. В 2019 году он оформил самый быстрый нокаут в истории лиги, за пять секунд одолев Бена Аскрена. Всего за годы карьеры в MMA американец одержал 35 побед при 16 поражениях.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат Масвидаль Хорхе

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