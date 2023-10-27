Гэтжи отказался заменить Оливейру в бою с Махачевым. Известна причина

Новости спорта MMA UFC
Вчера 20:40
©instagram.com/justin_gaethje

Американский боец Джастин Гэтжи объяснил, почему отказался от поединка с чемпионом UFC в легком весе россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 294, сообщают Vesti.kz.

"Тот факт, что турнир проходил в Абу-Даби, значительно облегчил мой отказ. Если бы это было в Америке, в привычном для меня часовом поясе, когда мне не нужна длительная адаптация, и если бы у меня не было такого печального опыта выступлений в Абу-Даби, возможно, я бы подумал над этим предложением. Но в этом случае я сразу сказал "нет", потому что я знаю, что все равно буду драться за титул. Если титульный бой дадут Оливейре, я подожду. Я нахожусь на том этапе карьеры, когда ничего не надо доказывать", - приводит слова Гэтжи "Чемпионат".

Напомним, Махачев должен был встретиться с Чарльзом Оливейрой на UFC 294, но бразилец получил рассечение глаза на тренировке и был вынужден сняться с боя. В итоге его заменил австралиец Александр Волкановски, который был нокаутирован в первом раунде.

Ранее стал известен второй соперник Махачева на 2024 год.

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Метки:
Махачев Ислам Оливейра Чарльз UFC MMA

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