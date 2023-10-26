Стал известен второй соперник Махачева на 2024 год

№1 и №2 в рейтинге UFC легковесы Чарльз Оливейра (34-9) из Бразилии и Джастин Гэтжи (25-4) из США устроили заочный спор о том, кому же из них следующим выходить против чемпиона Ислама Махачева (25-1) из Дагестана, сообщает vRINGe.com.

Судя по всему, первым все же будет экс-чемпион Оливейра. А тем временем двукратный претендент Гэтжи дал понять, что не собирается рисковать своей позицией - предпочитает сидеть без дела и ждать очереди.

"А с кем мне драться? - рассуждает американец. - Нет никого. Я сделал все, что должен был сделать. Что мне еще надо сделать, чтобы получить титульник?.. Если боссы UFC решат сперва дать бой Оливейре, тогда я буду драться с Махачевым в сентябре или даже в октябре. Готов подождать. Не вижу проблем. Буду ждать хоть до октября".

По словам Гэтжи, он знает как использовать появившееся время:

"Если у меня будет больше времени, то я смогу намного лучше подготовиться. Использую все это с пользой. Позабочусь о том, чтобы поработать и над мощью, и над кардио, и над техникой. С нетерпением жду боя с ним. Раньше я говорил, что Махачев - это вам не Хабиб. Но, полагаю, мне придется самому узнать, это действительно так или же нет".

Напомним, 21 октября на UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) Махачев в первом раунде нокаутировал австралийца Александра Волкановски и этим самым во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Изначально Ислам должен был подраться с Оливейрой, но бразилец получил травму во время спарринга и был вынужден сняться с боя. На коротком уведомлении его заменил Волкановски.

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