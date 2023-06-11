Финиш в первом раунде! Оливейра забил соперника и стал претендентом на чемпионский бой с Махачевым

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 10:27
©UFC

Бразильский боец Чарльз Оливейра одержал победу в UFC, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил на турнире UFC 289 в Ванкувере (Канада). 

Соперником Оливейры стал американец Бенеил Дариуш. Поединок стал соглавным на турнире и имел статус претендентского.

Бразилец финишировал соперника в первом раунде, одержав победу техническим нокаутом. Теперь он является претендентом на бой с чемпионом UFC в легком весе из России Исламом Махачевым, которому уступил в своем предыдущем поединке. 

Напомним, в главном бою UFC 289 Аманда Нуньес проведет защиту чемпионского пояса UFC в легчайшем весе против мексиканки Ирене Альданы.

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Метки:
UFC Оливейра Чарльз Оливейра-Махачев Махачев Ислам Бразилия Россия

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