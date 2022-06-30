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Фантастическая четверка. Кто из бойцов казахстанского менеджера входит в топ-10 рейтинга UFC

Фантастическая четверка. Кто из бойцов казахстанского менеджера входит в топ-10 рейтинга UFC
©UFC

Казахстанец Шавкат Рахмонов (16-0) стал четвертым бойцом менеджера Саята Абдрахманова, вошедшим в топ-10 рейтинга UFC. Корреспондент Vesti.kz рассказывает об успехах спортсменов, чьи дела ведет казахстанский специалист.

Рахмонов, одержавший четвертую победу в промоушене, моментально взлетел с 15-й на 10-ю строчку в рейтинге полусреднего веса. Ранее он стал первым казахстанцем, который попал в топ-15, а теперь "Номад" переписал историю, оказавшись в топ-10. 

Удивительно, но в трех из восьми мужских дивизионов десятые места достаются бойцам Саята. В полусреднем весе это казахстанец Рахмонов, в легком - уроженец Кордая (Жамбылская область) Рафаэль Физиев (11-1), а в полулегком - россиянин, представляющий команду Arlan MMA Pro Team Мовсар Евлоев (16-0). Все они, так или иначе, имеют отношение к Казахстану.

Хорошие шансы уйти в отрыв есть у Физиева, ведь свой следующий бой против бразильца Рафаэля Дос Аньоса (31-13) он проведет уже на следующих выходных, в ночь на 10 июля. Его соперник занимает седьмую строчку в рейтинге, поэтому у Физиева есть отличные шансы оказаться в топ-7 уже через полторы недели.

Евлоев подрался в начале июня, одержав 16-ю победу в карьере. Теперь ингушский файтер взял небольшой перерыв, но практически точно он вернется в клетку до конца года. То же самое касается и Рахмонова, выступившего на прошлых выходных.

Выше всех из бойцов Абдрахманова продвинулся россиянин из легчайшего веса Петр Ян (16-3). 29-летний файтер уже был чемпионом промоушена, но упустил титул в противостоянии с американцем Алджамейном Стерлингом (21-3).

Последний бой Петра прошел в апреле, и теперь он может вернуться в клетку ориентировочно осенью. Известно, что следующим оппонентом Яна будет не Стерлинг, а кто-то другой из топа этой весовой категории.

Отметим, что в топе также мог быть и российский легковес Арман Царукян (18-3), который бился в главном событии прошлого турнира. Пусть и единогласным, но достаточно спорным решением боец армянского происхождения проиграл поляку Матеушу Гамроту (21-1-0-1). По этой причине Арман остался на 11-м месте в легком весе, лишь на ступень отставая от Физиева.

Ранее Абдрахманов рассказал о попадании другого непобежденного казахстанца в UFC.

Чем Стивен Томпсон опасен для Рахмонова? Объясняем в пяти примерах

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Абдрахманов Саят Ян Петр Евлоев Мовсар Физиев Рафаэль Рахмонов Шавкат Казахстан

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