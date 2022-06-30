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Чем Стивен Томпсон опасен для Рахмонова? Объясняем в пяти примерах

Чем Стивен Томпсон опасен для Рахмонова? Объясняем в пяти примерах
©UFC

Стивен Томпсон (16-6-1) - один из вероятных соперников казахстанца Шавката Рахмонова (16-0) по следующему поединку в UFC. 39-летний американец занимает седьмую строчку в рейтинге и является самым возрастным бойцом в топ-15 полусредневесов. Корреспондент Vesti.kz представляет вашему вниманию пять причин полагать, почему Томпсон - не легкий соперник.

Сразу после победы над Нилом Мэгни (26-9) Рахмонов назвал Томпсона своим желанным соперником. Спустя несколько дней "Вандербой" отреагировал на этот вызов и рассказал об "атаковавших" его соцсети казахстанских фанатах.

Самый непонятный выбор, или кого Рахмонов вызвал на бой в UFC

Рахмонов - один из ведущих проспектов UFC, обладатель невероятного рекорда. Никто из его соперников не доходил даже до решения судей. Но и для "Номада" Стивен не будет легким соперником. Внешне, может быть, Шавкат побеждает соперников с легкостью, но за каждым успехом стоит тяжелый труд.

Так чем же опасен Томпсон?

Кикбоксинг и стиль

Томпсон - базовый каратист с невероятным кикбоксингом. У него широкая стойка с опущенными руками, которая говорит о его "корнях" в кенпо каратэ (американское ответвление - Прим. ред.). Такой стиль позволяет ему классно чувствовать дистанцию и не подпускать оппонентов к опасной позиции. Зато сам Стивен мгновенно сокращает дистанцию и подлавливает соперников в стойке.

В кикбоксинге его рекорд - 57:0. 37 из них он выиграл по любителям, еще 20 - среди профессионалов. С таким противником в стойке лучше лишний раз не заигрываться, пусть даже Томпсону уже 39 лет.

Лишь раз проиграл досрочно

За спиной американца 23 поединка среди профессионалов в ММА, и лишь раз он проиграл досрочно. Это случилось в марте 2019-го, когда его сенсационно нокаутировал Энтони Петтис.

Другие соперники, среди которых было и немало именитых, не сумели ни засабмитить, ни нокаутировать Стивена. Поэтому для Шавката, который всех побеждает досрочно - это хороший вызов.

Возглавлял турниры и опыт титульников

Шесть раз Томпсон был одним из хедлайнеров турнира, дважды бился за пояс против Тайрона Вудли. Это уже многое говорит о его опыте и наследии в UFC. Пять раз он проводил полные пятираундовые поединки, дерясь на протяжении 25 минут.

Правда статистика в затяжных битвах у Стивена отрицательная - одна победа, одна ничья и три поражения. Но опыт есть опыт, и он всегда может сыграть большую роль в бою.

Доброта и авторитет

Стивена принято считать одним из самых добродушных и дружелюбных бойцов в мировом ММА. Он никогда не использует трешток, да и соперникам трудно даже попытаться спровоцировать этого добряка. Томпсон ко всем относится уважительно, и это взаимно со стороны остальных.

Как правило, бойцам легче, когда у них есть возможность относиться к оппоненту с неприязнью (хотя бы перед боем). Но в случае со Стивеном такое представить сложно. Учитывая, что и сам Шавкат сам по себе человек добрый, этот поединок вряд ли станет самым "шумным". Главное, чтобы атлеты не жалели друг друга, а настроились на бой как на войну в клетке.

Ни разу в карьере не проигрывал три боя подряд

Сейчас у "Вандербоя" далеко не лучший период в карьере, ведь он проиграл два боя подряд. Сначала он единогласным решением уступит Гилберту Бернсу, а затем и Белалу Мухаммаду.

За всю карьеру американец проиграл шесть боев, и это его вторая серия из поражений. Первая была в 2018-19-х годах, когда Стивен проиграл Даррену Тиллу и Петтису, но затем он сумел вернуться, выиграв два поединка кряду. Трижды подряд Томпсон никогда не проигрывал, и для Рахмонова это стало бы дополнительной мотивацией.

В целом, конечно же, Рахмонов будет большим фаворитом в потенциальном поединке с Томпсоном. Лучшие годы американца уже далеко позади, да и с борьбой Шавката Стивен вряд ли справится. Но недооценивать ветерана, прошедшего через самые громкие бои в UFC - точно не стоит.

Ранее менеджер казахстанца Саят Абдрахманов объяснил, почему "Номад" бросил вызов именно Томпсону.

Фото: UFC©️

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Метки:
MMA UFC Рахмонов Шавкат Казахстан США

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