"Если не повторит ошибку". Эксперт сделал прогноз на второй бой Сергея Морозова в UFC

Обозреватель mma.uno Стив Дункан не смог определить фаворита в поединке казахстанца Сергея Морозова с немецким бойцом ливанского происхождения Халида Таха, который состоится 17 июля. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он отметил ошибку представителя Казахстана в прошлом бою и заявил, что итог этой схватки удивит всех.

"Морозов - очень хорошо проявлял себя в предыдущем промоушене. Затем он перешел в UFC и в первом же бою попал на сильного соперника. Брат Хабиба считается очень перспективным в дивизионе. Ему предрекают славу своего звездного родственника. Такое давление сложно перебороть. Видимо волнение оказалось сильнее Морозова. Ведь он ничего не смог показать. Во второй раз ему удастся с этим справиться. На мой взгляд здесь будет меньше внимания и давления. Несомненно, Таха выглядит таким же опасным, как предыдущий соперник Морозова. Он способен задушить или нокаутировать. И все же, казахстанец выйдет раскованным и заряженным на успех. Настрой и голод - это прекрасный стимуляторы. Мой прогноз - успеха может добиться любой. Нас ожидает непредсказуемый бой, которым может продлиться всю дистанцию или завершиться досрочно", - отметил Дункан.

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Напомним, что казахстанец дебютировал в промоушене 20 января на турнире UFC 257 в Абу-Даби (ОАЭ), проведя бой с Умаром Нурмагомедовым - двоюродным братом экс-чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова. Бой был рассчитан на три раунда, но завершился во втором - Морозов проиграл после удушающего приема.

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