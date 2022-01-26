Эксперт восхитился арсеналом Рахмонова и предрек ему взлет в UFC

Британский журналист MMA Sport Бен Смит назвал казахстанского бойца Шавката Рахмонова фаворитом в следующем бою в UFC. В беседе с корреспондентом Vesti.kz он объяснил выбор и отметил козыри казахстанца.

"Он является очень талантливым бойцом из Казахстана, который находится на пути к тому, чтобы рано или поздно оказаться в рейтинге UFC. У него чрезвычайно разносторонний набор навыков, который включает борцовское мастерство, мощные удары руками и ногами. Его великолепные физические параметры добавляют преимущество в противостояниях с соперниками.

Это яркий представителей своего веса. Я считаю его фаворитом и в следующем бою. Уже в этом году он заявит о себе в полной мере", - отметил Смит.

Следующий поединок казахстанец проведет 5 февраля в Лас-Вегасе против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны в главном карде турнира. Подробнее о ходе его подготовки можно прочитать по этой ссылке.

Напомним, что Рахмонов провел два боя под эгидой промоушена. Последний состоялся в рамках турнира UFC Vegas 30 в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Во втором раунде казахстанец провел удушающий прием и заставил сдаться бразильца Мишеля Празереса. А в дебютной схватке он также досрочно взял верх над другим бразильцем Алексом Оливейрой. В активе Харриса также два боя в UFC, в которых он одержал две победы нокаутом в первом раунде.