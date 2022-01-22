Шавкат Рахмонов впервые выступит в главном карде UFC

Бой казахстанца Шавката Рахмонова (14-0) против Карлстона Харриса (17-4) из Гайаны добавлен в главный кард турнира UFC, который состоится 5 февраля в Лас-Вегасе, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Для Рахмонова этот поединок станет третьим в промоушене и первым в главном карде - третий по значимости в рамках данного вечера.

В двух стартовых схватках предварительного карда казахстанец задушил опытных бразильцев Алекса Оливейру (22-11-1-2) и Мишела Празереса (26-4). В активе Харриса также два боя в UFC, в которых он одержал две победы нокаутом в первом раунде.

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