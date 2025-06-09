Экс-чемпион UFC выбрал нового соперника вместо Рахмонова: известна причина

Ирландский полусредневес UFC Иэн Гэрри (16-1) неожиданно вмешался в планы главной бойцовской лиги, бросив вызов бывшему чемпиону дивизиона - американцу палестинского происхождения Белалу Мухаммаду (24-4), передают Vesti.kz.

У Рахмонова отобрали соперника?

Напомним, что в конце мая комментатор UFC Джон Аник сообщил о потенциальной встрече Мухаммада с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (19-0). Однако из-за затянувшегося восстановления "Номада" после проблем со здоровьем, его возвращение в октагон откладывается, чем и воспользовался Гэрри - решив перехватить соперника.

"Я считаю, что Белал проиграл Джеку Делле Маддалене из-за своего эго, пытаясь драться в стойке, когда должен был перевести бой в партер. Уж точно он не попытается драться в стойке со мной? Ну уж нет. Я тебя просто перебью, потому что я - лучший в этом дивизионе, без вопросов. Белал, сделай выводы из своего последнего поражения и никогда, никогда больше не пытайся рубиться в стойке со мной", - цитирует слова Гэрри BloodyElbow.

Напомним, Мухаммад утратил титул чемпиона на турнире UFC 315, проиграв австралийскому файтеру Джеку Делле Маддалене (18-2).

После вызова от ирландца Белал быстро отреагировал, намекнув на согласие и назначив дату.

"Увидимся в MSG", - ответил палестинец.

Мухаммад согласился на бой с Гэрри

MSG - это Madison Square Garden в Нью-Йорке, где UFC традиционно проводит турнир в ноябре. На данный момент официальных анонсов от организаций на ноябрь еще не было. Однако ожидается, что ивент пройдет в Нью-Йорке (США).

Бой Рахмонова с Мухаммадом вновь сорвался

Отметим, что это уже не в первый раз, когда срывается потенциальное противостояние Мухаммада с Рахмоновым. Впервые их решили свести в октагоне еще в декабре прошлого года. Тогда чемпион получил травму и не смог выйти на бой. Его, к слову, заменил Гэрри, проигравший казахстанцу единогласным решением судей.

Встречу Шавката против Белала решили оставить в разработке и назначили им новую дату - на май 2025-го. Однако теперь уже сам Рахмонов испытал проблемы со здоровьем и отказался от поединка.

После анонса Аника многие фанаты ждали развязки долгожданного противостояния. Но Мухаммад фактически уже согласился на бой против Гэрри из-за затянувшегося возвращения казахстанца.

Напомним, ранее стало известно, что Шавкат может не успеть восстановиться до конца текущего года. Названа новая дата первого поединка Рахмонова после травмы.

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