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Стала известна новая дата возвращения Рахмонова в UFC

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Стала известна новая дата возвращения Рахмонова в UFC ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Будущее одного из самых ярких полусредневесов UFC, казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), вновь стало предметом обсуждений в бойцовском сообществе. Стало известно, что возвращение файтера может значительно затянуться, передают Vesti.kz.

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Будущее одного из самых ярких полусредневесов UFC, казахстанца Шавката Рахмонова (19-0), вновь стало предметом обсуждений в бойцовском сообществе. Стало известно, что возвращение файтера может значительно затянуться, передают Vesti.kz.

По информации Metranca, появление непобежденного казахстанца в октагоне лучшей лиги мира намечено на январь 2026 года.

Эта информация расходится с более ранними заявлениями его команды, которая утверждала, что Рахмонов планирует вернуться в октагон до конца текущего, 2025 года. Тем не менее обсуждения вокруг даты и потенциального соперника продолжают набирать обороты - особенно учитывая статус Рахмонова как одного из самых опасных бойцов дивизиона.

Отметим, последний свой бой Шавкат провел на UFC-310 в декабре прошлого года. Тогда ему противостоял ирландский проспект Иэн Гэрри (16-1). Казахстанец одолел оппонента, однако получил травму и надолго выпал из чемпионской гонки.

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