Двойного чемпиона UFC предупредили о бое с Шавкатом Рахмоновым

Бывший боец UFC в легком дивизионе Дамир Исмагулов высказал мнение на тему возможного в будущем поединка Шавката Рахмонова (19-0) против Илии Топурии (17-0), передают Vesti.kz со ссылкой на Betonmobile.

По мнению Исмагулова, если чемпион легкого дивизиона решится перейти в полусредний вес и встретится там с казахстанцем - это будет большая ошибка для его карьеры. Дамир уверен, что Шавкат легко одолеет испанца грузинского происхождения.

"Если Топурия придет в полусредний вес для боя с Шавкатом - это будет его большая ошибка. Прыгать на две весовые категории очень опасно. Возможно, вес ему позволит это сделать, но там будет решать антропометрия. Плюс физические данные. Возьмите Шавката, он очень высокий. Потенциально все могут встретиться с Шавкатом, но там столько бойцов в полусреднем весе, столько звезд. Думаю, Топурия туда не пойдет, а если все-таки перейдет, то это будет его ошибкой", - сказал Исмагулов.

Стоит отметить, что рост Шавката Рахмонова - 188 сантиметров, а размах рук - 196 см. Топурия существенно уступает ему в антропометрии, имея рост 173 см и размах рук 175 см.

Напомним, что Илия установил уникальное достижение став двойным чемпионом UFC. Сначала испанец завоевал пояс в полулегком весе, а затем и в легком дивизионе.