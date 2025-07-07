Рахмонов раскрыл сроки возвращения в UFC и правду про бой с Мухаммадом

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) рассказал, когда стоит ждать его возвращения в UFC и прояснил ситуацию с титульным поединком, передают Vesti.kz.

"Номад" не выходил в октагон с декабря прошлого года, когда решением судей победил ирландца Иэна Гэрри. При этом Рахмонов должен был подарться за титул чемпиона UFC, но из-за травмы отказался от боя с Белалом Мухаммадом. Последний в итоге встретился с Джеком Делла Маддаленой и проиграл, потеряв пояс.

- Есть надежда, что до конца года вы все-таки выйдете на бой? Есть ли к этому стремление?

- Конечно. Сейчас главная цель - полностью восстановиться от травмы, набрать форму. И если все будет хорошо, я хочу вернуться в конце года. Но все еще зависит от того, кто станет чемпионом в нашем дивизионе. Я жду развития ситуации. Хочу увидеть, с кем мне придется драться. Нужно немного подождать, потому что титульный бой откладывается. Поэтому будем смотреть по ситуации, обсуждать с командой и принимать решения.

- Как ваша травма? Насколько она серьезная?

- Думаю, нет смысла вдаваться в детали. Сейчас прохожу лечение. Все спортсмены с таким сталкиваются. У нас работа такая — где-то травма, где-то микроповреждение. В этом виде спорта невозможно добиваться побед, не проходя через боль и сложности, - заявил Рахмонов в интервью Ulysmedia.kz.

Также Шавкат высказался по поводу боя Мухаммадом, который, якобы, может состояться в октябре.