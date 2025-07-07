Шавкат Рахмонов согласился на бой с Исламом Махачевым за титул чемпиона UFC

Казахстанский боец Шавкат Рахмонов (19-0) высказался по поводу потенциального поединка с бывшим чемпионом UFC в легком весе Исламом Махачевым (27-1), передают Vesti.kz.

По словам "Номада", приход Махачева в полусредний вес - это не угроза, а вызов и возможность для большого боя, который заинтересует и фанатов, и UFC.

"Моя цель - чемпионский пояс. Я готов сражаться с сильнейшими", - заявил в интервью Ulysmedia.kz Шавкат, не исключая возможность встречи и с Махачевым, если тот сменит весовую категорию.

Напомним, Махачев долгое время удерживал пояс чемпиона UFC в легком весе, однако добровольно отказался от него для перехода в поулсредний дивизион, где выступает Рахмоннов. Следующий бой Ислам должен провести за титул с обладателем пояса среди полусредневесов Джеком Делла Маддаленой (18-2).

Напомним, Маддалена завоевал пояс UFC в мае, сенсационно победив американца Белала Мухаммада (24-4). Изначально вместо него должен был биться Рахмонов, который получил травму, вследствие чего шанс выпал австралийцу.

Причем это была уже вторая попытка свести Рахмонова с Белалом. В декабре Мухаммад получил инфекцию стопы, снявшись с поединка. Его заменил ирландец Иэн Гэрри (16-1), который проиграл Шавкату единогласным решением судей.

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