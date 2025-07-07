"Болван". Экс-чемпион UFC обратился к бывшему сопернику Рахмонова

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) Белал Мухаммад (24-4-0-1) не оставил без ответа дерзкий вызов со стороны ирландца Иэна Гарри (16-1). Американский боец быстро дал понять: он не из тех, кто игнорирует громкие слова, сообщают Vesti.kz.

Напомним, Гарри недавно публично заявил о готовности выйти в октагон против Мухаммада, бросив вызов опытному ветерану дивизиона. Ответ не заставил себя ждать - Белал дал понять, что открыт к бою и не намерен отсиживаться в тени.

"Иан Гарри, все, что ты пытаешься делать, это подражать Конору дешевой болтовней. Братан, твои нападки мягче, чем твой джеб. Ты звучишь как подросток, который только что посмотрел видео с Макгрегором. Ты перебоксируешь меня? Попробуй сначала осадить меня без того, чтобы не облажаться. Увидимся в ноябре, болван", - говорится в публикации Мухаммада в социальных сетях.

Напомним, в этом же дивизионе представлен непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (19-0). В декабре 2024 года Номад победил ирландца на турнире UFC 310, нанеся ему первое поражение в карьере.

Тогда Гэрри заменил Мухаммада, который снялся с боя против Рахмонова из-за проблем со здоровьем. Шавкат и Белал должны были встретится в 2025 году, но уже Рахмонов испытал проблемы со здоровьем и отказался от поединка.