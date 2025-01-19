Чемпион легчайшего веса UFC из Грузии Мераб Двалишвили (19-4) получил сообщение от потенциального оппонента по следующему поединку. На титульный бой рассчитывает россиянин Петр Ян (18-5), сообщают Vesti.kz.

31-летний Ян, уже являвшийся чемпионом дивизиона с 2020 по 2021 годы, обратился к Мерабу в соцсетях.

"Мераб, поздравляю, машина. Это было впечатляюще. Не могу дождаться, чтобы снова сразиться с тобой", - написал он в X.

В марте 2023 года Двалишвили и Ян уже бились друг с другом. В пятираундовом поединке победу единогласным решением судей добыл Мераб - 50-45.

После этого Петр, чьи интересы представляет казахстанский менеджер Саят Абдрахманов, одержал две победы кряду.

Напомним, что Двалишвили нанес первое в карьере поражение россиянину Умару Нурмагомедову (18-1) на турнире UFC 311 в Инглвуде (Калифорния, США).