"Другой уровень". Известный тренер сравнил бойцовские качества Чимаева и Рахмонова

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Главный тренер команды DAR Pro Team Азиз Разыев в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА" сравнил топовых бойцов UFC Хамзата Чимаева (13-0) и Шавката Рахмонова (17-0). Выбор был сделан в пользу своего подопечного, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Люди, наверное, не понимают, что они сейчас в разных весовых категориях. Было видно, что Чимаеву было сложно сделать вес даже на 84 килограмма, а вы представляете, если он на 77 будет спускаться, то будет функционально намного хуже. Поэтому сейчас их сводить - вряд ли, думаю. У Чимаева уже есть свои задачи, тем более у него есть уже чемпионский бой, скорее всего он там (в 84 килограммах) и останется. И он давно не дрался. Видимо, это тоже сказалось.

У Шавката сейчас другие цели, другой соперник (Стивен Томпсон), нужно сконцентрироваться именно на нем. Тоже очень хороший, медийный, топовый боец, который дрался за титул. Думаю, очень интересный бой, и это одна из заявок для Шавката на претендентский бой. Рейтинги поменялись, он стал пятым номером. Мы не удивляемся, иногда в UFC бывает, что и десятый номер может драться за чемпионский титул. Поэтому, возможно, Шавкат... в этом году вряд ли, но на следующий год, Ин ша Аллаh, если пройдет (Томпсона).

Если сравнивать с Чимаевым, то у Шавката уровень бойцовского IQ на другом уровне. Он думающий боец, он разнообразен во всех аспектах, умеет работать на всех этажах. А Чимаев, все-таки, не в обиду фанатам Чимаева... Шавкат - это наш боец. Немного другой уровень будет в бою", - заключил тренер.

Напомним, что Чимаев выступил на недавнем турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ), где победил решением экс-чемпиона промоушена Камару Усмана (20-4). Что касается Рахмонова, то он подерется с Томпсоном на турнире UFC 296 в Лас-Вегасе (Невада, США), 16 декабря.

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Метки:
MMA UFC Чимаев Хамзат Рахмонов Шавкат Казахстан Усман Камару Чечня ОАЭ

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