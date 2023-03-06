Девушка-боец UFC восхитилась победой Рахмонова

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 12:39
©instagram.com/slava_alex_mma

Боец UFC россиянка Ирина Алексеева высказалась о победе казахстанца Шавката Рахмонова над американцем Джеффом Нилом в главном карде турнира UFC 285, передают Vesti.kz.

Рахмонов финишировал непростого оппонента в третьем раунде.

"Шавкат - бомба, пушка просто. Нереальный чувак. Думаю, у него есть все, чтобы стать будущим чемпионом. Мне было бы интересно посмотреть его бой с Хамзатом Чимаевым. Да, в бою с Нилом были видны пробелы, но, как ни крути, пробелы есть у всех. Не бывает идеальных людей и не бывает идеальных спортсменов. Но несмотря на это, он огромный красавчик. Кого теперь дадут Шавкату, большая загадка. В рейтинге он сейчас поднимется. Без разницы, кого дадут, на его бои всегда интересно смотреть. Сейчас, учитывая его позиции, он может сразиться и с Колби Ковингтоном, и с Белалом Мухаммадом. В любом случае, будет хорошая рубка", - приводит слова Ирины MMA.Metaratings.ru.

Ранее Рахмонова сравнили с величайшим бойцом UFC. Также он дал интервью британской модели.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 12:39
UFC
Девушка-боец UFC восхитилась победой Рахмонова
Сегодня , 12:19
UFC
Джон Джонс отпраздновал победу с невестой, обвинившей его в насилии
Сегодня , 12:00
UFC
Сбежавший от Рахмонова боец UFC ответил на троллинг
Сегодня , 11:45
UFC
Хабиб с неожиданной просьбой обратился к жителям Казахстана
Сегодня , 11:26
UFC
Шавката Рахмонова сравнили с величайшим бойцом UFC
Сегодня , 11:09
UFC
"Не сдамся, пока душа не покинет тело". Рахмонов дал интервью британской модели
Сегодня , 10:35
UFC
Рахмонов против Чимаева: назван точный исход боя
Сегодня , 10:20
UFC
Шавкат Рахмонов узнал условия для боя за титул UFC
Сегодня , 10:01
UFC
Шавкат Рахмонов потроллил сбежавшего от него бойца UFC
Сегодня , 09:46
UFC
Полиция "задержала" Шавката Рахмонова после победы на UFC 285
© 2008 - 2023 ТОО «EML»