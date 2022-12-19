Денежный вопрос и скорое завершение карьеры: почему Исмагулов уйдет из UFC после поражения от Царукяна

Автор: Димаш Тулегенов

В воскресенье, 18 декабря, казахстанский легковес UFC Дамир Исмагулов (24-2) потерпел первое поражение в американском промоушене. Усугубляет всю ситуацию то, что это был последний поединок 31-летнего бойца по текущему контракту с лигой, и присутствует вероятность, что Исмагулова в UFC мы больше не увидим. Корреспондент Vesti.kz объясняет, почему Дамир может не продлить соглашение и в скором времени оказаться в другой организации.

Бой с Арманом Царукяном (19-3) выдался достаточно односторонним. Не сказать, что это был какой-то разгром со стороны армянского файтера или декласс Исмагулова, но в каждом отрезке соперник казахстанца был чуть предпочтительнее. Кто-то скажет, что все это из-за "сухого" контроля в клинче и партере и, в принципе, окажется прав. Но факт фактом: боец не может выиграть решением, если не превзошел соперника в стойке и при этом был под его контролем больше девяти минут из 15.

Проиграл по делу? Что помешало Исмагулову победить Царукяна в UFC

За несколько дней до турнира Исмагулов дал эксклюзивное интервью нашему YouTube-каналу, в котором заявил, что хочет остаться в UFC, но и не исключил возможного ухода из ведущего промоушена мира. Дамир объяснил, что его мотивируют бои с лучшими файтерами мира, а также указал, что противостояние с Царукяном будет определяющим для его будущего.

Целью казахстанца было одержать победу над Арманом, доказать, что он должен находиться в топ-10 и получить от UFC более щедрый долгосрочный контракт. Но после поражения от Царукяна задача сильно усложнилась. Теперь Дамиру вряд ли удастся "торговаться" с UFС относительно своих условий.

Во-первых, UFC вряд ли захочет много платить Исмагулову. У него все еще нет английского языка, он не столь популярен за пределами Казахстана и России, никто не слышит от него каких-то жестких речей или использования трештока. Плюс ко всему у Дамира нет ни одной досрочной победы в шести боях в UFC.

Во-вторых, этот бой Дамир проиграл, и у UFC есть все полномочия не предлагать ему новое соглашение на улучшенных условиях. Разумеется, ему должны платить больше, но явно не такую сумму, на которую рассчитывает боец.

В-третьих, Исмагулов в UFC дерется в среднем раз в восемь месяцев, и это вряд ли устраивает лигу (хотя зачастую именно сам боец долгое время ждал, когда матчмейкеры найдут ему соперника). Однажды он провалил взвешивание, сорвав поединок, но это была единственная ошибка Дамира. Тем не менее Дана Уайт и компания вряд ли видят в нем большую ценность. Сильного бойца - вне всяких сомнений, но потенциальную звезду мирового уровня - точно нет. Таких спортсменов в UFC уже на раз отпускали без особых сожалений.

В одном из недавних интервью Дамир признался, что другие лиги, в числе которых Bellator и PFL, предлагают ему условия, которые в три-четыре раза превышают его нынешние в UFC. И если от Уайта ожидать хорошего контракта, который устроил бы бойца, не стоит, то он всерьез может задуматься о смене места работы.

Bellator и PFL тоже достаточно сильные лиги, а заметно уступают они лишь UFC. В них у Исмагулова появилось бы сразу несколько стимулов. В первую очередь - борьба за звание чемпиона (стать как минимум претендентом - вполне по силам), во вторых - это щедрый контракт и возможность побольше заработать за свой нелегкий труд.

В том же интервью Исмагулов сказал, что будет выступать до 33-34 лет, после чего завершит карьеру. Через полтора месяца ему будет уже 32 года, поэтому выступать осталось еще порядка двух лет. Хватит ли времени Дамиру, чтобы достичь своих целей в UFC за это время? Кажется, что нет. Ведь даже одно поражение от Царукяна отодвинет его назад, и только ради реванша с ним ему сначала придется побить кого-то еще. При этом сам Арман еще не является главным претендентом на пояс, хотя стремится к этому званию.

А вот в PFL или Bellator представить более триумфальную и выгодную с финансовой точки зрения концовку карьеры вполне можно. И увидеть Дамира в одной из этих американских организаций было бы не менее интересно, чем в UFC.

Даже если путь Исмагулова в UFC действительно завершился, то он может гордиться проделанной работой. Он стал первым бойцом-казахом, порадовавшим своих фанатов победой в октагоне этой организации. На его счету серия из пяти побед кряду, после чего он проиграл решением одному из самых талантливых представителей легкого дивизиона, который еще и младше на пять лет. Поэтому грустить точно не о чем, ведь Исмагулов показал в UFC свой высокий уровень.

Напомним, что казахстанский боец дебютировал в UFC в декабре 2018 года. Он победил Алекса Горгиса, Хоэля Альвареса, Тьяго Мойзеса, Рафаэля Алвеса и Гурама Кутателадзе, а проиграл только Царукяну.

Фото: UFC (1-3), Bellator (4)©️