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Новости спорта MMA UFC

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Проиграл по делу? Что помешало Исмагулову победить Царукяна в UFC

Проиграл по делу? Что помешало Исмагулову победить Царукяна в UFC
©UFC

Долгожданный поединок топовых легковесов UFC Дамира Исмагулова (24-2) и Армана Царукяна (19-3) завершился победой второго. Корреспондент Vesti.kz решил разобраться в неудаче казахстанского бойца и судейских записках.

Все трое судей отдали предпочтения армянскому файтеру в каждом из раундов. Поэтому итог сложился 27-30 не в пользу Исмагулова.

Если обратимся к статистике, то увидим, что Царукян контролировал соперника в клинче и партере девять минут и 25 секунд времени. Это при том, что три раунда длятся всего 15 минут. Получается, больше 60 процентов времени Дамира просто контролировали.

Царукян известен своей взрывной мощью, тейкдаунами и контролем в партере, но Исмагулову удалось заметно усложнить ход поединка для оппонента. За три раунда Арман предпринял 21 попытку провести тейкдаун, и в 14 из них Исмагулов сумел сохранить равновесие. После успешных семи тейкдаунов со стороны Царукяна казахстанец все равно поднимался на ноги.

По количеству ударов Дамир превзошел противника, пусть и совсем незначительно. Исмагулов донес 51 из 106 ударов, а у Царукяна статистика схожая - 50 из 105. По акцентированным ударам Дамир также чуточку впереди - 36 против 34. 

Наиболее успешным для казахстанца выдался первый раунд, ведь он перебил оппонента как в целом - 25-14, так и по акцентированным попаданиям - 13-9. Также в ходе стартового отрезка Царукян попытался десять раз оформить тейкдаун, но лишь однажды ему это сделать удалось. Правда все равно Арман контролировал Дамира больше трех минут. 

Закономерность такова: Исмагулову так и не удалось остановить прессинг и давление со стороны Царукяна. Отзащищаться от всех проходов тоже не получилось. Очень много времени у казахстанца уходило на освобождение из контроля Армана.

Какого-то очень зрелищного боя фанаты не заждались. Вокруг соглавного события вечера было много разговоров, но на деле поединок был с большим акцентом на тактику. В этот раз она пошла Царукяну на пользу. Стилистически он стал очень неудобен для Исмагулова.

Напомним, что это первое поражение Дамира в UFC после пяти побед подряд. Также у него прервалась серия из 20 побед. Это был последний бой казахстанца по контракту с UFC, и пока неясно, останется ли он в промоушене.

Фото: UFC©️

Уйдет из UFC после боя с Царукяном? Эксклюзивное видеоинтервью Дамира Исмагулова

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Метки:
MMA UFC Исмагулов Дамир Казахстан Армения США Лас-Вегас

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