Дебютант из Кыргызстана финишировал соперника в UFC: теперь у него 11-0

На турнире UFC в Лас-Вегасе (Невада, США) дебютировал непобеждённый полулегковес из Кыргызстана Муртазали Магомедов (11-0). Его соперником был представитель Армении Мелсик Багдасарян (8-4), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поединок был рассчитан на три раунда и завершился уверенной победой Магомедова. Его соперник постучал в знак сдачи после редчайшего приёма "твистер". Муртазали хватило менее 80 секунд, чтобы финишировать соперника.



Теперь 26-летний Магомедов имеет 11 побед в 11 профессиональных поединках по ММА. Его рекорд в UFC - 1-0. До этого он был чемпионом лиги OCTAGON в Казахстане.

34-летний Багдасарян проиграл второй бой подряд, а его рекорд в промоушене стал нейтральным - 3-3.

Боец с 11-0 потерпел поражение в UFC