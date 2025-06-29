Дана Уайт неожиданно уволил непобежденного бойца из UFC. Подробности

Президент UFC Дана Уайт принял решение исключить бойца из состава лиги за несколько часов до начала турнира UFC 317, в результате чего один из запланированных поединков был отменен, передают Vesti.kz.

UFC 317 прошел в Парадайсе (США, штат Невада). Главным событием вечера стал бой испанца грузинского происхождения Илии Топурии против бразильца Чарльза Оливейры за вакантный титул чемпиона в легком весе. Поединок завершился жестким нокаутом.

Главный кард вечера составляли пять боев, всего должно было состояться 12 встреч в октагоне. Однако одна из них была отменена в последнюю минуту.

В среднем весе планировался бой между двумя непобежденными бойцами - американцем Джексоном МакВэйем (6-0) и чилийцем Кристофером Эвертом (7-0). Взвешивание состоялось в пятницу (27 июня), но позже стало извсетно, что один из участников (Эверт) превысил лимит веса на целых 10 фунтов, из-за чего бой был отменен.

Комментатор UFC Джон Аник, по информации Sportbible, сообщил, что Кристофер Эверт был жестко исключен из ростера Данной Уайтом за срыв поединка.





Исключение Эверта стало неожиданностью: он официально подписал контракт с UFC только в 23 июня. Боец из Чили согласился на поединок всего за два дня до турнира - 25 июня - после того, как изначальный соперник МакВэя, Седрик Дюма, выбыл по юридическим причинам.

Из-за слишком поздней отмены поединка организаторы не стали искать замену, и бой Маквей - Эверт был полностью исключен из карда.