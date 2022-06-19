Дамир Исмагулов ворвался в топ-список после пятой победы в UFC

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Новости спорта MMA UFC
Вчера 22:25

Казахский боец Дамир Исмагулов после победы над Гурамом Кутателадзе, представляющим Швецию, вошел в топовый список легкого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Ночь в клетке", пятая победа Исмагулова, которую он одержал в основном карде UFC on ESPN 37, позволила бойцу продлить серию выигранных боев. 

"Текущие самые длинные победные серии в легком весе UFC:

⚡️Чарльз Оливейра / 11
⚡️Ислам Махачев / 9*
⚡️Бенил Дариуш / 7
⚡️Дамир Исмагулов / 5
⚡️Арман Царукян / 5
⚡️Клаудио Пуэллес / 5
⚡️Рафаэль Физиев / 5

*У Махачева 10 побед в UFC подряд, но последняя - в 160 фунтах", - дополняет источник.

Добавим, что ранее Исмагулов бросил вызов конкурентам, а затем разобрал свою победу.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

MMA UFC
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Вчера 22:25
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