Дамир Исмагулов ворвался в топ-список после пятой победы в UFC

Казахский боец Дамир Исмагулов после победы над Гурамом Кутателадзе, представляющим Швецию, вошел в топовый список легкого дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Ночь в клетке", пятая победа Исмагулова, которую он одержал в основном карде UFC on ESPN 37, позволила бойцу продлить серию выигранных боев.

"Текущие самые длинные победные серии в легком весе UFC:

⚡️Чарльз Оливейра / 11

⚡️Ислам Махачев / 9*

⚡️Бенил Дариуш / 7

⚡️Дамир Исмагулов / 5

⚡️Арман Царукян / 5

⚡️Клаудио Пуэллес / 5

⚡️Рафаэль Физиев / 5

*У Махачева 10 побед в UFC подряд, но последняя - в 160 фунтах", - дополняет источник.

Добавим, что ранее Исмагулов бросил вызов конкурентам, а затем разобрал свою победу.

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