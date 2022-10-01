Дамир Исмагулов сделал заявление перед боем с топ-соперником UFC

Новости спорта MMA UFC
Вчера 23:19
©instagram.com/ismagulov_damir

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов высказался относительно своего следующего поединка в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ему предстоит выйти в октагон против российского файтера армянского происхождения Армана Царукяна.

"Еще один бой - это возможность быть ближе к цели. 17 декабря очередной бой. Уверен, многим он будет интересен. Время показывать свой уровень", - написал Дамир в соцсетях.

Отметим, что менеджером обоих файтеров является казахстанец Саят Абдрахманов. Царукян в рейтинге легкого веса UFC занимает 10-е место, а Исмагулов - 12-е.

Интересные факты о сопернике Исмагулова представлены по этой ссылке.

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Метки:
Исмагулов Дамир UFC

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