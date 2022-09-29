Дамир Исмагулов сделал сообщение перед боем с топ-соперником UFC

Новости спорта MMA UFC
Сегодня 16:00
©Mike Roach/Zuffa LLC

Казахстанский боец UFC Дамир Исмагулов кратко, но емко высказался о следующем поединке в американском промоушене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Турнир UFC пройдет в ночь на 18 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США), в рамках которого Исмагулов встретится с российским файтером армянского происхождения Арманом Царукяном.

"Время работать", - подписал Дамир свое фото с Царукяном в Instagram.

Добавим, что Исмагулов в UFC, занимающий 12-е место в рейтинге легкого веса, выиграл все пять проведенных боев (24-1 - общая статистика боев), а Царукян замыкает топ-10 и победил в пяти поединках из семи (18-3).

"Я противник этого". Менеджер Исмагулова и Царукяна высказался о поединке между ними

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Метки:
UFC Исмагулов Дамир

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