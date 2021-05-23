Дамир Исмагулов дал первый комментарий после победы над бразильцем в UFC

Казахский боец из России Дамир Исмагулов прокомментировал свою победу на турнире UFC Vegas 27 в Лас-Вегасе (Невада, США), сообщают Vesti.kz.

В своем аккаунте в Instagram он записал видео, в котором поблагодарил всех за поддержку.

"Выиграли бой. Все нормально в целом. Жив-здоров. Рахмет всем за поддержку. Достойная команда, достойные братья! Всех с победой", - сказал боец.

Напомним, что Исмагулов решением судей выиграл у дебютанта промоушена из Бразилии Рафаэля Алвеса, побывав по ходу боя в нокдауне. Эта победа стала для него четвертой подряд в UFC.

Видео боя, или как казах из России Дамир Исмагулов одержал четвертую победу в UFC

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