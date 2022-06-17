"Дагестанский ниндзя": дебютировал против казаха, стал звездой UFC и неожиданно завершил карьеру

Автор: Димаш Тулегенов

Люди, следящие за ММА в последние годы, отлично знают, кто такой Забит Магомедшарипов (18-1). Боец с нестандартной и полюбившейся всем техникой, обладатель запоминающейся прически и просто добрый скромняга. Но теперь фанаты смешанных единоборств не увидят своего любимого бойца в клетке.

Накануне стало известно о том, что Забит завершил карьеру. Позже сам боец подтвердил эту информацию, написав пост в соцсетях. Корреспондент Vesti.kz - о причинах такого решения со стороны Магомедшарипова, а также о том, чем он запомнился в ММА.

Забит был непобежденным бойцом в UFC (6-0) и какое-то время входил в список трех лучших полулегковесов промоушена. На его счету предостаточно разных бонусов - дважды он получал их за "Бой вечера", столько же раз за "Выступление вечера", а еще в 2018-м его болевой прием "рычаг колена" был признан лучшим по итогам года.

Свой последний бой дагестанский файтер провел в ноябре 2019 года. Тогда Забит возглавил турнир в Москве поединком с американцем Келвином Кэттером. В итоге россиянин одержал победу единогласным решением судей.

С тех пор в клетку Забит так и не вернулся, хотя болельщики практически безостановочно спрашивали его о сроках возвращения в соцсетях. В 2020 году еще была вероятность, что Магомедшарипов проведет бой, но в итоге очередная попытка организовать встречу с Яиром Родригесом успехом не увенчалась.

Затем была информация о проблемах со здоровьем. Сообщалось, что из-за них Магомедшарипов не может выступать в полную силу и имеет проблемы с выносливостью. Сам боец не конкретизировал, что именно его мучает.

Теперь, когда "Дагестанский ниндзя" подтвердил свою отставку, он признался, что проблемы со здоровьем были и они уже позади, но после длительного простоя он чувствует себя уже не так, как раньше.

Вернись Забит в клетку сейчас, ему все равно пришлось бы все доказывать заново. В прошлом году в UFC решили исключить дагестанца из рейтингов по причине длительного простоя. Да и два с половиной года перерыва - это не шутка.

Некоторые утверждали, что у Магомедшарипова уже нет былой мотивации, и поэтому он не вернется в бои даже при условии, что здоровье не помешает. Другие твердили, что Забит переосмыслил бои из-за религии и понял, что ему не стоит заниматься этим делом.

Тренер Забита Мансур Учакаев заявил, что Забит видел в этом деле лишь спортивную составляющую, но со временем почувствовал, что в ММА много шоу, трештока и грязи. Сам Магомедшарипов далек от всего этого, поэтому не горел желанием быть частью современного ММА. По мнению Учакаева, этот спорт стал слишком аморальным для такого порядочного человека, как Забит.

Причин может быть много. Это и здоровье, и отсутствие мотивации, и религия. Может быть, все это сложилось воедино, однако известно это лишь одному Забиту. Но, несмотря на резонансное решение, болельщики с уважением отнеслись к уходу файтера.

В ММА он запомнится своей невероятной техникой, причем как ударной, так и борцовской. Он отлично сочетал в себе самые разные элементы смешанных единоборств. "Вертушки" Забита были настолько красивыми, словно это какой-то фильм с Брюсом Ли в главной роли. И даже те, кто далек от ММА, влюблялись в бои, увидев поединок с участием Магомедшарипова.

Его доброта и скромность дополняли невероятный стиль. От Забита никогда не слышали плохого слова или неоднозначного заявления. Он был немногословен и не очень любил пристальное внимание со стороны СМИ и общественности.

Теперь у Магомедшарипова будет больше времени, чтобы заниматься бизнесом и строить жизнь так, как он захочет. Кроме того, из спорта он никуда не уйдет. Он по-прежнему будет помогать своим близким товарищам, тренировать родного брата - бойца Bellator Хасана Магомедшарипова (7-0).

Отметим, что на счету Забита 19 боев в профессиональной карьере. В них он одержал 18 побед и потерпел единственное поражение, еще задолго до попадания в UFC. Дебютировал он, кстати, поединком против казахстанца Жумагелди Жетписпаева на турнире в Одессе (Украина) в 2012 году. Тогда все завершилось эффектным нокаутом в исполнении дебютанта из Дагестана.

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