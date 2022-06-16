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Казахстанский боец провалил взвешивание перед турниром за миллион долларов

Казахстанский боец провалил взвешивание перед турниром за миллион долларов
©instagram.com/artem.rez
Новости спорта Единоборства MMA
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Казахстанский боец Артем Резников (22-6) не смог согнать 650 граммов перед турниром ACA140, сообщает корреспондент Vesti.kz.

При этом Резников будет допущен к бою с экс-файтером UFC из Бразилии Дави Рамосом (10-4). Их поединок станет главным на турнире в Сочи. Казахстанец начнет свой путь в Гран-при легкого веса с общим призовым фондом миллион долларов.

Как заявил президент ACA Алексей Яценко, казахстанец не смог согнать оставшиеся 650 граммов. Боец будет допущен к четвертьфинальному бою Гран-при, но заплатит 20 процентов от гонорара сопернику, который успешно уложился в категорию. Вес Рамоса составил 70,8 килограмма.

Ивент состоится 17 июня. Начало в 21:00 по времени Нур-Султана, бой Резникова пройдет не ранее 02:00.

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Метки:
Резников Артем MMA

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