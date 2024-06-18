Чимаев завершит карьеру? Менеджер сделал заявление после его госпитализации

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Боец UFC Хамзат Чимаев (13-0), представляющий ОАЭ, продолжит свою профессиональную карьеру. Об этом заявил его менеджер Махди Шаммас, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Vringe.com.

В конце прошлой недели Чимаев попал в больницу, а недавно он сделал первое заявление об этом инциденте.

На фоне скупой информации, что Хамзат "серьёзно болен", поползли слухи, что он может завершить карьеру. Тем более, в 2020 году, тяжело переболев коронавирусом, боец уже прощался со спортом, но впоследствии продолжил выступления. На эти сообщения жестко отреагировал его менеджер.

"Это абсолютная неправда. Мы планируем разобраться в этой ситуации, в проблемах. Он вернется", - заявил Шаммас.

22 июня Чимаев (13-0) должен был выступить в главном событии дебютного шоу UFC в Саудовской Аравии, встретившись в нетитульном пятираундовом поединке с экс-чемпионом из Австралии Робертом Уиттакером (25-7), но из-за проблем со здоровем отказался от боя.

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