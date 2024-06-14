Хамзата Чимаева госпитализировали: подробности

Боец UFC Хамзат Чимаев (13-0), представляющий ОАЭ госпитализирован, сообщают Vesti.kz со ссылкой на бойца Мухаммада Эскерханова.

Эскерханов в сториз своего Instagram опубликовал фото из больничной палаты с лежащим на койке Чимаевым и сидящим рядом с ним грузинским бойцом Гурамом Кутателадзе.

"За каждой тягостью наступает облегчение", - подписал фотографию Эскерханов.

Напомним, ранее Чимаев отказался от поединка против австралийца Роберта Уиттакера (26-7).

Бой Чимаева и Уиттакера должен был возглавить турнир UFC, запланированный на 22 июня в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Чимаев последний раз дрался в октябре 2023 года, когда решением судей победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе американца нигерийского происхождения Камару Усмана (20-4).