Чимаев приблизился к Рахмонову в UFC

Сразу шесть непобежденных бойцов выступили на турнире UFC 308, пять из них одержали победу и продолжили свой идеальный путь. Они сократили отставание от казахстанца Шавката Рахмонова (18-0) в рейтинге небитых файтеров в топовых лигах, передает корреспондент Vesti.kz.

Так, боец легчайшего веса Фарид Башарат довел рекорд до 13-0, а средневес Хамзат Чимаев, нокаутировав Роберта Уиттакера, улучшил соотношение побед и поражений до 14-0.

Другой боец среднего веса, Шарабутдин Магомедов, теперь имеет 15-0, а у полулегковеса Лерона Мерфи новый рекорд 15-0-1. Что касается чемпиона полулегковесов, Илии Топурии, то у него после сокрушительного нокаута против Макса Холлоуэя (26-8), красивые 16-0.

Отметим, что казахстанец Рахмонов имеет на своем счету 18-0. Он в этом рейтинге делит 3-6 позиций с тремя другими бойцами, у которых аналогичный рекорд. Подробнее рейтинг можно посмотреть в Telegram-канале "Вестник ММА".

Добавим, что из непобежденных в Абу-Даби (ОАЭ) проиграл лишь полутяжеловес Раффаэл Серкейра (11-1), уступивший нокаутом Ибо Аслану (14-1) меньше чем за минуту.