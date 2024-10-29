Чемпиона UFC сравнили с Головкиным: он идет с рекордом 16-0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье прокомментировал победу действующего обладателя титула в полулегком весе Илии Топурии (16-0) над американцем Максом Холлоуэем (27-7), передают Vesti.kz.

Их поединок стал главным событием турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился победой Топурии нокаутом в третьем раунде. При этом Холлоуэй впервые в карьере проиграл нокаутом.

"Я не знаю, видели ли мы парня в полулегком весе, который бил бы, как этот чувак. Он бьет как никто другой. У Конора Макгрегора была большая мощь в этой весовой, но у него не было таких навыков, если говорить о чистом боксе. Некоторые люди сравнивают Топурию с Геннадием Головкиным. Вы же помните, как тот выносил соперников в начале карьеры? Топурия такой же", - сказал Кормье на своем YouTube-канале.

Головкину "предложили" бой за 5 миллиардов долларов. Известен его ответ

Напомним, на профи-ринге Головкин одержал 42 победы, 37 из них нокаутом, потерпел два поражения при одной ничьей. Владел титулами чемпиона мира по версиям WBC, WBA, IBF и IBO в среднем весе.

Головкин занесен в Книгу рекордов Гиннесса за самый высокий процент нокаутов в истории среднего веса. Также GGG рекорд легендарного Бернарда Хопкинса по числу успешных защит чемпионского титула в среднем весе.

Появились новости о возвращении Головкина и четвертом бое с Канело