Чемпион UFC высказался об угрозе от Шавката Рахмонова

Чемпиона UFC Камару Усман высказался о казахстанце Шавкате Рахмонове, восхитившись одним из проспектов дивизиона, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Лидер полусреднего веса назвал Рахмонова "жестким убийцей", отметив его заслуги.

- Есть на походе много молодых ребят. Хамзат Чимаев... Есть и еще один человек, который недавно бился. У него восемь сабмишенов. Восемь нокаутов. Это Шавкат Рахмонов. Он бьется в твоем дивизионе, что скажешь о нем?

- У нас никогда не будет нехватки восходящих сильных ребят, - считает Усман, ответ которого приводит телеграм-канал "Спорт Шредингера". - Я знаю, что в дивизионе много жестких убийц. Те два парня, которых ты упомянул. Также Висенте Люке, Гилберт Бернс, Колби Ковингтон, Шон Брэди. В нашем дивизионе много ребят на подходе. Я слежу за всеми. И пока я на вершине - им нужно готовиться к одному вызову. А мне нужно готовиться ко всем.

Добавим, ранее стали известны подробности следующего поединка Рахмонова, который также сравнил себя с Чимаевым.

"Я везде сильнее". Рахмонов сравнил себя с Чимаевым и высказался об их бое

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