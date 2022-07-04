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"Я везде сильнее". Рахмонов сравнил себя с Чимаевым и высказался об их бое

"Я везде сильнее". Рахмонов сравнил себя с Чимаевым и высказался об их бое
©UFC

Сегодня, 4 июля, казахстанcкий боец UFC Шавкат Рахмонов вернулся в Алматы, где ответил на вопросы журналистов. "Номад" высказался о бое со шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым, передает корреспондент Vesti.kz

На турнире UFC Vegas 57 в Лас-Вегасе (Невада, США) Рахмонов во втором раунде задушил американца Нила Мэгни. Видео можно посмотреть здесь.

"Я везде его сильнее, не переживайте. Время покажет, все зависит от ситуации, хотел бы с ним подраться пятираундовый чемпионский бой. Мне было бы это интересно. Чимаев – обычный соперник, он хороший боец, но я не считаю, что он непобедимый. Он сейчас на хайпе, это людям интересно. Не бывает непобедимых людей, всех можно выиграть. Видели же бой с Бернсом, он говорит, что не пропускает удары, но все видели сколько он напропускал в бою", - цитирует Рахмонова Sports.ru.

Отметим, что болельщики тем временем ждут, что соперником Чимаева станет Рахмонов, с которым у них возникла перепалка. 

Напомним, что Рахмонов входит в топ-10 рейтинга полусредневесов, а Чимаев замыкает тройку лидеров. Казахстанец провел четыре боя в промоушене, каждый из которых завершился его досрочной победой.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Чимаев Хамзат

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