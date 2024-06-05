Чемпион UFC в весе Рахмонова назвал условие для боя с Махачевым

Новости спорта MMA UFC
5 июня 07:54
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Действующий чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс высказался о потенциальном бое с чемпионом организации в легком дивизионе россиянином Исламом Махачевым, собирающимся подняться в весе, передают Vesti.kz.

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"Я приветствую это (о поединке с Махачевым). Думаю, нам обоим есть над чем поработать в своих дивизионах.

Он только что провел свой первый бой против настоящего легковеса (Дастина Порье). Мне кажется, что ему нужно пройти еще несколько боев, прежде чем он сможет подумать о переходе в другой дивизион. Но если мы оба идем на это, то почему бы не сделать это позже?

Это грандиозный бой. Чувствую, что сначала мне нужно поработать в своем дивизионе, а потом уже будут супербои", - приводит слова Эдвардса Sky Sports.

Напомним, что в дивизионе Эдвардса выступает казахстанец Шавкат Рахмонов, занимающий третье место и не знающий поражений.

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Метки:
Рахмонов Шавкат Казахстан UFC Махачев Ислам

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