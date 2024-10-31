Чемпион UFC объяснил свой отказ от боя с Рахмоновым

Чемпион полусреднего дивизиона UFC американец палестинского происхождения Белал Мухаммад (24-3) объяснил свой отказ от боя с казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0), передают Vesti.kz.

Их поединок должен был состоятся 8 декабря в Лас-Вегасе, но Белал подхватил инфекцию и бой отменился.

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"Подхватил костную инфекцию в стопе.. Придется лечится антибиотиками в течение следующих шести недель без физических нагрузок..", - отметил Мухаммад.



